OL – Mercato : l'arrivée de Caleta-Car pourrait débloquer une grosse vente à Lyon !

Si l'OL est désormais solidement doté en défense avec l'arrivée de Duje Caleta-Car, prêté avec option d'achat obligatoire par Southampton, les Gones sont encore susceptibles de perdre Castello Lukeba (20 ans) cet été.

En effet, même si John Textor et Santiago Cucci ont fermé la porte au départ de l'international Espoirs, le RB Leipzig ne lâche pas Castello Lukeba. Kicker nous apprend même que Max Eberl, le directeur général du Rasenball est actuellement « à l'étranger » pour tenter de finaliser avec Lyon sur le dossier du jeune défenseur.

Pour ouvrir la porte à Castello Lukeba, l'OL réclamerait 34 M€. S'il est prêt à continuer avec l'OL et n'ira pas au clash pour partir, Lukeba est aussi ouvert à un départ en Allemagne où il retrouverait la Coupe d'Europe qui lui manque tant. Au RB Leipzig, un contrat de cinq saisons et la succession de Gvardiol l'attendent.

Pour résumer

Avec l'arrivée de Duje Caleta-Car, l'OL peut ouvrir plus facilement la porte à un départ en défense. Cela pourrait profiter à Castello Lukeba. Du côté du RB Leipzig, on ne lâche pas l'affaire et on souhaite toujours le récupérer.