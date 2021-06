OL - Mercato : l'Atlético pourrait faire un joli cadeau à Bosz

Zapping But! Football Club OL : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Fortement impactées par la crise sanitaire, les finances lyonnaises vont en plus devoir supporter une deuxième saison sans Champions League. Ce qui augure d'un recrutement plutôt limité, où la part belle sera faite aux bons coups plutôt qu'aux stars. En plus, il faudra remplacer Memphis Depay, en fin de contrat et qui devrait filer au FC Barcelone. Mais une bonne nouvelle pourrait venir de Madrid.

L'option d'achat négociée à la baisse

Selon les informations de Foot Mercato, l'Atlético serait décidé à recruter définitivement Moussa Dembélé. Pourtant, l'attaquant prêté en janvier par les Gones n'a disputé que 8 matches avec les champions d'Espagne. Mais il se serait bien acclimaté au vestiaire madrilène et Diego Simeone serait convaincu par ce qu'il a vu lors des entraînements.

Mais FM précise que l'Atlético n'a pas l'intention de lever l'option d'achat de 33,5 M€ inscrite dans le contrat de prêt. Des négociations vont donc s'ouvrir entre les différentes parties. La bonne nouvelle pour l'OL, c'est que de l'argent frais devrait donc arriver prochainement pour permettre de satisfaire le nouvel entraîneur, Peter Bosz.