OL - Mercato : l'indemnité pour Depay dévoilée, le FC Barcelone plus intéressé ?

Alors que l'Olympique Lyonnais a opéré une belle remontée au classement, qu'il s'est imposé au Parc des Princes (1-0) dimanche dernier, même s'il a concédé le nul contre Brest (2-2) mercredi, l'avenir de sa star Memphis Depay demeure incertain. En fin de contrat en juin prochain, le Néerlandais pourrait quitter les Gones cet hiver. C'est en tout cas, la tendance la plus forte. L'Equipe du jour en dit d'ailleurs un peu plus sur les attentes de l'OL à ce niveau.

Premier point majeur : Depay a toujours envie de quitter Lyon. Et d’après le quotidien sportif, le club ne dirait pas non au départ d’un joueur dont le salaire (estimé à 420.000€ mensuels) fait très mal en ces temps de crise financière. Pour racheter les six derniers mois de son joueur, le demi-finaliste de la dernière Champions League attendrait une somme légèrement supérieure à 5 M€.

Ce qui devrait être dans les cordes du FC Barcelone, même si les caisses du géant catalan sont vides. Seulement, les Blaugranas seront-ils toujours intéressés ? Pas sûr. En effet, Ronald Koeman, qui est fan de Depay, a vu son crédit attaqué par une première partie de saison très compliquée. Sachant qu’il y aura des élections en janvier, il n’est pas certain d’être encore à la barre en juin. Pourquoi donc le club achèterait-il un joueur qui ne fait pas l’unanimité en interne et qui ne plaît qu’à un technicien probablement sur le départ ? Si Memphis Depay entend quitter Lyon en janvier, il va lui falloir explorer d’autres pistes que celle menant en Catalogne…

Memphis Depay with a goal in Lyon's 3-1 win over Metz.



Six goals and four assists in 13 Ligue 1 games this season.



🔥🔥🔥 pic.twitter.com/d05TS5WZgX