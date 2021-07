OL - Mercato : l'Inter Milan se détourne d'Onana

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

L'Olympique Lyonnais et André Onana, c'est un peu les montagnes russes. Quand l'intérêt des Gones, aiguillé par Peter Bosz, qui a dirigé le Camerounais à l'Ajax Amsterdam, a été révélé, rien ne semblait pouvoir empêcher le transfert. Et puis, l'Inter Milan a débarqué. Ensuite, Arsenal s'est rappelé qu'il suivait le portier depuis longtemps. Mais après deux jours de descente, le moral lyonnais sur ce dossier remonte la pente.

En effet, l'Inter Milan chercherait à recruter un autre gardien, en l'occurrence l'international turc de Fenerbahçe Altay Bayindir. Âgé de 23 ans, il a l'avantage, contrairement à Onana, d'être opérationnel immédiatement. Ironie de l'histoire, Bayindir a un autre prétendant… l'Ajax, qui l'a ciblé pour remplacer Onana. Cette rumeur Bayindir a en tout cas le mérite de dégager le chemin pour l'OL avec le gardien des Lanciers.

Een gelekte brief heeft de interesse van #Inter in #Altay #Bayındır verklapt. De club wil graag onderhandelingen met de keeper openen. #Ajax is al langer in hem geïnteresseerd maar lijkt niet door te pakken voordat Andre #Onana officieel zijn transfer heeft gemaakt. 🔴⚪️