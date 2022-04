OL - Mercato : l'intuition de Gallas concernant l'avenir de Lacazette

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : Yilmaz ou Malacia pour remplacer Emerson ?

Alexandre Lacazette arrive en fin de contrat, en juin prochain, avec Arsenal. Au club depuis 2017 et son transfert de l’OL, l’attaquant français reste un élément important au sein de l’effectif des Gunners. Cependant, l’ancien lyonnais réfléchit à son avenir et n’est pas sûr de prolonger. L’ancien défenseur français William Gallas, qui a également joué pour Arsenal, à une intuition sur l’avenir de Lacazette.

Pour Genting Casino, il l’explique : « Je pense qu'il va partir à cause des problèmes qu'il a eus avec Arteta depuis la saison dernière. Quand Arteta est devenu le manager, Lacazette était en bonne forme, il marquait des buts, jouait devant avec Aubameyang sur l'aile. Mais lentement, il a commencé à y avoir un problème entre le manager et Lacazette, qui ne jouait plus autant de matchs. C'est donc pour cela que je pense qu'il voudra quitter le club.»

Pour résumer Alors que Lacazette arrive en fin de contrat avec Arsenal, William Gallas à une intuition sur l’avenir du buteur. L'ancien défenseur central des Bleus ne voit pas l'attaquant français prolongé son aventure avec le club londonien.

