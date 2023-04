OL - Mercato : l'offre de l'AS Roma pour Aouar dévoilée !

Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, l’AS Roma est très intéressée et aurait entamé des discussions Houssem Aouar, en fin de contrat à l'OL. Le Betis Séville est aussi intéressé, de longue date, alors quel’Eintracht Francfort aurait fait sa proposition au joueur depuis plusieurs semaines.

Mais Romano révèle que la Roma aussi a formulé une offre concrète à Aouar, et que celle-ci repose sur un contrat longue durée : 5 ans ! A suivre...

More on Houssem Aouar. AS Roma bid, one of the best on the table as talks are advanced but nothing signed yet. Roma offered 5-year deal. 🇩🇿 #transfers



Betis are working on this deal since last summer — Eintracht are waiting on player decision.



Aouar, free agent on July 1. pic.twitter.com/2urzejHIjs