OL – Mercato : l'OM débarque sur une cible des Gones, un crack de Feyenoord en plan B ?

INFO BUT! : les Gones veulent piocher à l'Inter

Thiago Mendes, Tanguy Ndombélé et Houssem Aouar sur le départ, l'OL va chercher à faire signer un milieu défensif pour épauler Maxence Caqueret. Si le nom de Lucien Agoumé (prêté par l'Inter Milan à Brest) est évoqué, l'ancien Sochalien n'est pas la priorité. Pour l'heure, les Gones bataillent surtout pour s'offrir Johann Lepenant (SM Caen, 19 ans).

Si l'OL pensait avoir un temps d'avance sur ce jeune milieu défensif de L2, RMC Sport nous apprend que l'OM et l'AS Monaco sont récemment arrivés dans le dossier du jeune milieu avec la volonté de le récupérer.

La piste Kökçu (Feyenoord) pour l'après Aouar

Attaqué sur sa priorité, Lyon garde quelques pistes en réserve. Comme révélé par Foot Mercato, les Gones ont notamment profité de leur suivi du Feyenoord Rotterdam pour le latéral gauche Tyrell Malacia pour repérer un autre profil : celui du jeune milieu turc Orkun Kökçu (21 ans), particulièrement efficace dans le cœur du jeu aux Pays-Bas (9 buts, 9 passes en 49 matchs disputés).

Peter Bosz serait notamment sous le charme de ce milieu relayeur capable d'évoluer plus haut sur le terrain. Le remplaçant idéal d'un Aouar en fin de cycle ? Estimé à 15 M€ par son club et sous contrat jusqu'en 2025, l'international Turc (14 capes) est également dans les bons papiers du FC Barcelone, de Séville, d'Arsenal, de Leeds et de Leicester. Les Gunners auraient aujourd'hui une longueur d'avance...

Alexandre Corboz

Rédacteur