OL – Mercato : l'OM, Nice et Rennes utilisés par El Arouch pour forcer la main à Laurent Blanc ?

Zapping But! Football Club OL - Lomami, El Arouch, Barcola ... Quelle pépite aura sa chance à l'OL cette saison ?

Agacé par l'explosion des rumeurs autour des vélléités de départ de Mohamed El Arouch (milieu, 18 ans) et l'annonce d'intérêts de l'OM, du Stade Rennais ou de l'OGC Nice, l'OL a réagi fermement, par le biais d'un communiqué, à ce bruit de couloir : « Le club rappelle que Mohamed El Arouch, dont le comportement est irréprochable, a prolongé son contrat en mai dernier jusqu’en 2025 et qu’il fait partie intégrante du projet de l’Olympique Lyonnais ».

Laurent Blanc imperméable aux coups de pression ?

Si la porte est fermée à double tour concernant l'hypothétique départ du vainqueur de la Coupe Gambardella 2022, c'est surtout le message sous-jaccent à ce dossier qu'il convient de lire : El Arouch plait à beaucoup de monde et commence à s'impatienter d'être laissé à disposition de l'équipe de National 2.

Selon Le Progrès, les fuites autour de Mohamed El Arouch sont un message clair à Laurent Blanc pour qu'il ne fasse plus « la sourde oreille » au jeune talent lyonnais. Si l'arrivée d'une sentinelle (João Gomes?) est la priorité du nouveau coach rhodanien, l'OL assure que Mohamed El Arouch fait bel et bien partie de ses plans et que l'envie de se débarrasser de plusieurs joueurs dans le cœur du jeu (Aouar, Faivre, Reine-Adélaïde) est aussi un signe qu'on veut lui faire la place.

Reste à savoir comment Laurent Blanc digèrera cette tentative pas très fine de lui forcer la main...