OL – Mercato : l'ultime réponse de Memphis Depay à la rumeur FC Barcelone

Avec la rencontre Pays-Bas – Espagne (1-1) qui se jouait hier, l'occasion était belle pour la presse espagnole de se lancer en quête des mots de Memphis Depay (OL, 26 ans) sur un éventuel avenir au FC Barcelone.

« Le Mercato est fermé donc je ne me focalise pas dessus »

Dragué par le volubile coach des Blaugranas Ronald Koeman, l'ailier rhodanien ne s'est pas caché des micros mais il a un peu calmé le jeu sur le Mercato : « Qui n’aimerait pas signer au Barça ? C’est un top club et il y en a beaucoup dans le monde. Mais c’est l’un des plus grands. Le mercato est fermé donc je ne me focalise pas dessus. Je me concentre pour devenir meilleur et réaliser des prestations qui me rendront meilleur ».

Il y a quelques jours, au micro de Téléfoot, Memphis Depay avait pourtant mis le feu, incapable d'assurer sa présence à l'OL jusqu'à la fin de son contrat en juin et critiquant la mentalité de certains de ses partenaires. Un jeu de communication auquel Jean-Michel Aulas a mis fin hier en assurant que le natif de Moordrecht finirait bien la saison dans la Capitale des Gaules.

Selon la presse catalane et notamment Mundo Deportivo, Depay se serait déjà entendu sur les contours de son futur contrat au Barça … Et serait même prêt à aider le club financièrement en baissant son salaire la première saison pour faire face à la crise de la Covid-19.