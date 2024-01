OL Mercato : une cinquième recrue en route pour Lyon, rebondissement pour Luiz Henrique !

Ce jeudi, l'Olympique Lyonnais aurait enfin trouvé un accord avec le Stade Rennais pour le transfert de Nemanja Matic pour un montant légèrement inférieur à 3 millions d'euros. D'après L'Équipe, le milieu de terrain serbe devrait arriver ce vendredi à Lyon et devrait assister le soir même à OL - Rennes depuis les tribunes du Groupama Stadium .

Par ailleurs, le média brésilien, ge.globo, a assuré ce jeudi que l'OL serait parvenu à un accord avec le Real Betis pour le transfert de Luis Henrique pour un montant d'environ 20 millions d'euros bonus compris et que l'ailier droit brésilien devrait être prêté dans la foulée à Botafogo. Mais en réalité, et c'est le journaliste italien, Fabrizio Romano, qui l'annonce, c'est Botafogo qui devrait régler les 20 millions d'euros. Rien ne serait encore sûr mais le joueur de 23 ans pourrait potentiellement rejoindre l’OL l'été prochain.

🚨🇧🇷 Luiz Henrique to Botafogo, here we go! Agreement reached tonight with Textor Group Eagle.



More details to explain the deal ⤵️



⚫️⚪️ Botafogo will buy Luiz as record signing for €20m from Betis.



🔴🔵 Move to Olympique Lyon, considered potential part of process for future.