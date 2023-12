OL - Mercato : la cote de Cherki grimpe chez les cadors, un prix accessible est fixé !

Zapping But! Football Club OL : quel doit être la priorité du Mercato d'hiver ?

Rayan Cherki continue de diviser à l'OL. S'il est impliqué sur les deux buts lyonnais hier contre le Téfécé (3-0), le jeune milieu offensif a déçu dans le jeu où il fait encore trop de mauvais choix. Ses pertes de balles ont aussi été trop nombreuses et son apport offensif insuffisant. Il est sorti sous les sifflets d'une partie du stade et a hérité de la pire note lyonnaise dans L’Équipe (4).

Naples et la Juve aussi sur Cherki

Cette mauvaise prestation n’a pas eu d’impact sur sa cote sur le marché des transferts. Selon Ekrem Konur, Naples et la Juventus Turin songeraient au crack de l’OL cet hiver. Chelsea et Tottenham sont aussi sur les rangs. Selon L’Équipe, les dirigeants lyonnais pourraient songer à le vendre pour une somme comprise entre 10 et 15 millions d’euros.

