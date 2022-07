OL – Mercato : la fin du dossier Tyrell Malacia annoncée pour lundi

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : Aktürkoglu, Yilmaz… Lyon regarde en Turquie

Vendredi, lors de la conférence de presse de présentation de Corentin Tolisso, l'organigramme de l'OL tirait à boulets rouges sur les représentants de Tyrell Malacia (Feyenoord, 22 ans), affirmant que ces derniers réclamaient des commissions indécentes, à la limite de la légalité, et que ces dernières étaient à l'origine du coup de frein de Manchester United dans le dossier.

Selon Fabrizio Romano, le départ du Néerlandais chez les Red Devils a certes pris du retard... Mais il va se faire. Il est en effet prévu que Malacia prenne l'avion pour l'Angleterre ce dimanche après-midi et démarre la première des deux parties de sa visite médicale.

La signature de Tyrell Malacia à Manchester United devrait se finaliser demain lundi. Du côté de l'OL, on avait déjà tiré un trait sur le latéral gauche du Feyenoord depuis quelques jours déjà.

Manchester United have contracts already signed with Feyenoord for Tyrell Malacia deal, waiting for player to fly to England today afternoon and undergo first part of medical tests 🔴 #MUFC



Second part of medicals scheduled on Monday morning then first signing will be official.