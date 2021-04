OL – Mercato : la Juve prête à sacrifier CR7 pour recruter 100% lyonnais ?

Zapping But! Football Club OL : nos voeux pour les Gones en 2021

Désireuse de rajeunir son effectif à l'intersaison, la Juventus de Turin envisage de plus en plus sérieusement de laisser filer Cristiano Ronaldo (36 ans) en fin de saison. Pour le remplacer et redynamiser son secteur offensif, la Vieille dame envisage d'ailleurs de piocher plus largement à l'OL... Et pas seulement en attirant Houssem Aouar dans le cœur du jeu.

Un trio Aouar – Depay – Cherki reconstitué, le rêve de la Juve ?

En effet, comme l'a fait savoir Tuttosport jeudi, l'idée de la Juve est de s'offrir le trio Aouar – Depay – Cherki. Si le premier nommé est valorisé par l'OL à 60 M€ et que le dernier sera sans doute difficile à déloger sans sortir un gros chèque, le Champion d'Italie peut en revanche espérer convaincre Memphis Depay de débarquer libre à l'été 2021.

Pour le média piémontais, la Juventus de Turin a d'ailleurs déjà posé la première pierre avec Mattia De Sciglio. En Italie, on en est persuadé : Lyon veut conserver son international italien et le latéral pourra être utilisé pour baisser de 10 M€ le tarif d'Aouar. On a quand même de sérieux doutes concernant cette ultime information puisque, selon nos ultimes indiscrétions, l'OL n'a pas l'intention de batailler pour conserver Mattia De Sciglio... Et encore moins de l'inclure dans un deal pour faire baisser le prix d'un des joyaux de l'OL.