OL - Mercato : la nouvelle star de Flamengo en cas de départ de Paqueta ?

Depuis qu'il a remplacé Paulo Sousa par Dorival Jr début juin, le Flamengo carbure au super. Il est en passe de se qualifier pour les demi-finales de la Copa Libertadores après être allé s'imposer sur le terrain des Corinthians (2-0) en quarts aller et il est remonté à la 3e du Brasileiro après son succès sur le terrain de Sao Paulo (2-0) cette nuit, le cinquième de rang. Cela parce que, notamment, le nouveau coach n'hésite pas à faire de plus en plus confiance à la pépite Victor Hugo (18 ans), milieu offensif comme sait si bien en produire le football brésilien.

Mais à l'instar de Vinicius Jr, Reinier ou Paqueta, Hugo pourrait ne pas rester bien longtemps dans le club le plus populaire de son pays. Son destin serait justement lié à celui d'un de ses glorieux prédécesseurs, Lucas Paqueta. D'après un média brésilien, l'OL songerait à recruter Victor Hugo en cas de départ de son actuel meilleur joueur, notamment pisté par Newcastle. Victor Hugo en France, quoi de plus logique ?