OL - Mercato : la raison pour laquelle Bosz veut Onana

Une fois passé l'effet de surprise, la rumeur André Onana peut facilement s'expliquer. C'est en tout cas ce qu'ont fait Daniel Riolo et Jérôme Rothen dans L'After hier soir. Selon le premier nommé, ce n'est pas une volonté ou un caprice de Peter Bosz afin de travailler à nouveau avec un gardien côtoyé lors de leur passage commun à l'Ajax Amsterdam.

Si le technicien néerlandais a fait ce choix, c'est que le jeu qu'il entend mettre en place nécessite d'avoir un gardien à l'aise avec le jeu au pied, ce que n'est pas franchement Anthony Lopes. Néanmoins, conscient que le Gone est un chouchou des supporters, il n'entend pas le mettre tout de suite sur le banc, surtout qu'Onana sera encore suspendu jusqu'à l'automne et participera sans doute à la CAN l'hiver prochain. Il y aura concurrence la première année, le temps de voir aussi si Lopes peut répondre à ses attentes dans le jeu au pied. Mais la deuxième, en revanche…

🗣💬 "Ils faut bien expliquer qu'il veut prendre Onana par rapport au jeu, et qu'il a besoin d'un gardien fort dans le jeu au pied.

- Ils ne peuvent pas prendre Onana et garder Lopes en n°2."



