OL - Mercato : la recrue rêvée de Textor et Laurent Blanc est connue, le PSG est fan !

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

John Textor souhaite offrir une recrue à l’OL au cours du mercato hivernal. « Regardons si on peut encore se relancer d’ici à la fin du mercato, a-t-il expliqué dans L’Équipe. Il y a un joueur que j’aimerais beaucoup faire venir et que Laurent Blanc et Bruno Cheyrou ont identifié depuis longtemps. Il est possible que j’aille le voir, parce que je pense que la démarche de me déplacer peut compter pour le convaincre. »

Selon Media Foot, la recrue rêvée de Textor et Blanc n’est autre que Michael Olise. « A la recherche d’un milieu de terrain de talent et en grande forme, l’OL se penche sur le cas de Michael Olise, affirme le journaliste David Daydou. Estimé à plus de 20 millions d’euros, Michael Olise a tout pour être la belle première recrue de Textor. »

Sous les couleurs de Crystal Palace depuis juillet 2021, l’international U21 français passé par Reading est en pleine bourre pour sauver un Blanc qui pourrait avoir pris des renseignements auprès d’un certain Patrick Vieira. Ces dernières semaines, le Daily Mail avait éventé un intérêt du PSG pour ce même Olise.