OL – Mercato : la réponse claire d'Anthony Lopes à la rumeur Onana

Football Club OL : les joueurs en fin de contrat en 2021

Sortie en début de semaine, la piste André Onana (Ajax Amsterdam) a mis le feu à l'OL. D'après plusieurs sources concordantes, dont L'Equipe, Peter Bosz aurait réclamé la venue du Camerounais afin de concurrencer l'icone lyonnaise Anthony Lopes (30 ans), auteur d'une saison décevante dans la Capitale des Gaules.

De nombreuses rumeurs circulent depuis sur le fait que le Portugais, actuellement en vacances après l'élimination de sa Seleçcao à l'Euro, n'a pas très bien pris le choix de son nouvel entraîneur. Désireux d'éteindre les bruits de couloir d'un gros malaise, Anthony Lopes a donc pris la parole afin de calmer le jeu.

« Actuellement en vacances, je me concentre uniquement sur mon repos avant de reprendre avec le groupe, le 19 juillet pour le stage en Espagne. Merci d'en prendre note et d'arrêter les on-dit », a écrit le gardien numéro 1 de l'OL, peu désireux de rentrer dans une nouvelle polémique.

Lopes calme le jeu dans le dossier Onana

Non, Anthony Lopes n'est pas en guerre contre l'OL et son nouvel entraîneur Peter Bosz. Le Portugais est actuellement en vacances et ne veut pas se laisser perturber par la rumeur André Onana. Il l'a fait savoir sur Instagram.