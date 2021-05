OL - Mercato : la sortie énigmatique d'Aouar sur son avenir

Zapping But! Football Club OL : les 10 plus grosses ventes des Gones

Tout comme Rudi Garcia, Houssem Aouar était de sortie en ce vendredi 21 mai. Présent face aux journalistes, à deux jours de la dernière journée de Ligue 1 et du match entre l'OL et l'OGC Nice, le milieu de terrain a évoqué de nombreux sujets d'actualité tels que son avenir. Lucide et peu bavard sur la question, l'international français a préféré botter en touche.

"Mon dernier match à Lyon ? Ça peut, mais ça ne peut pas aussi. Je ne me pose pas ce genre de questions avant ce match important. Je n'ai pas pu jouer autant que je voulais. J'ai eu du mal à revenir après le Covid-19. Saison assez contrastée. (…) Je ne pense au fait que ça peut être mon dernier match. Il y a une grosse échéance, je suis focus, peut-être que je serai là, peut-être pas. Je repartirai de cette saison avec beaucoup d'apprentissages. Je suis content de me sentir à 100% parce que j'ai encore des échéances avec l'Euro (chez les Espoirs, ndlr), on a un groupe de qualité. Il va falloir bien gérer son corps, être sérieux à tout moment."