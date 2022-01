OL - Mercato : la tête de Bosz sauvée par l’OM et le Stade Rennais ?

Zapping But! Football Club OL - Saint-Etienne: le débrief

Selon le journaliste de France Football et de la chaîne L’Equipe, Dave Appadoo, la concurrence faible derrière le Paris Saint-Germain peut permettre à l’Olympique Lyonnais, qui n'est que 13e de Ligue 1 après 19 journées disputées, de rêver encore à l'Europe et donc de sauver la tête de Peter Bosz, qui n'est pas à l'abri d'être limogé dans les prochaines semaines.

"Si l’OL peut encore croire à l’Europe ? Ils doivent évidemment faire beaucoup mieux. Mais le meilleur atout de l’OL au moment de faire le bilan, c’est la concurrence en fait. S’ils étaient dans un championnat “normal”, c’est-à-dire avec deux-trois avions de chasse derrière le PSG, la question ne se poserait plus. Elle ne se poserait peut-être même pas pour l’Europa League, ce serait compliqué. La chance des Lyonnais, c’est le fait que la concurrence ait elle aussi des trous d’air, y compris des clubs qu’on voyait très forts comme Rennes, qui traverse une période un peu compliquée. À un moment, il y avait une hype autour de Lens, ça ne s’est pas fait. L’OM, qui avait deux matchs “cadeaux” à domicile, même si je force un peu le trait, n’a finalement pris qu’un point sur six contre Brest (1-2) à Reims (1-1) pour finir l’année. J’ai l’impression que la concurrence n’étant pas irrésistible, ça laisse une petite chance à l’OL. Ils sont encore en vie, et à ce moment de l’histoire c’est déjà un petit miracle."

La deuxième partie de tableau 👇 pic.twitter.com/NeTwn16MIq — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) December 22, 2021