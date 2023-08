OL - Mercato : Lacazette fataliste sur les ventes lyonnaises

Zapping But! Football Club OL : Lyon doit-il vendre Rayan Cherki cet été ?

À deux jours de jouer son premier match de Ligue 1 en cette nouvelle saison, Alexandre Lacazette était devant la presse. Les potentiels nouveaux départs étaient depuis peu le nouveau feuilleton lyonnais. Le capitaine des Gones a notamment abordé la situation de ses jeunes coéquipiers.

Lukeba et Barcola sur le grill

La situation de Castello Lukeba qui veut rejoindre le RB Leipzig est le dossier chaud du moment. Alexandre Lacazette a évoqué la situation du défenseur français : "À un moment donné, il y a sûrement des offres que le club ne peut pas refuser pour X ou Y raisons. C'est dommage pour nous, pour le groupe, car on l'appréciait, mais on lui souhaite bon courage et une belle carrière", a-t-il déclaré. Puis le capitaine lyonnais a évoqué le cas de Bradeley Barcola qui serait toujours courtisé par le PSG : "Il faut parler au concerné. Il y a beaucoup de bruit et de commentaires à son égard et quand je parle avec lui, je ne suis pas trop soucieux. Je ne sais pas ce qu’il peut se passer, mais ça devrait bien se passer pour lui", a confié Alexandre Lacazette. Toutefois, ces potentiels départs semblent causer beaucoup d’amertume auprès des supporters de l’OL…

Alexandre Lacazette sur le départ de Castello Lukeba :



« Le changement d'ère au club, on n'y peut rien, on peut pas contrôler. On est spectateurs mais surtout acteurs sur le terrain.



C'est dommage pour nous, pour le groupe car on l'appréciait mais on lui souhaite bon courage et… pic.twitter.com/2J8MuJvL5M — Actu Foot (@ActuFoot_) August 11, 2023

