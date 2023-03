OL - Mercato : Laurent Blanc a reçu un renfort inespéré avant le PSG !

Une bonne nouvelle pourrait tomber à l’OL, à huit jours d’affronter le PSG, en clôture de la 29e journée de Ligue 1 (20h45). Elle concerne Malo Gusto. Alors que Laurent Blanc se plaignait de ne pas pouvoir compter sur son latéral droit depuis son prêt à Chelsea cet hiver, le joueur de 19 ans serait de retour depuis hier !

« Malo Gusto a fait son retour vendredi à l'Olympique Lyonnais pour entamer une réathlétisation suite à sa blessure aux ischio-jambiers, assure Nathan Gissing, proche collaborateur de Gianluca Di Marzio. Au cours des prochains jours, il subira des tests pour déterminer quand il rejouera cette saison. »

Pour mémoire, Gusto a passé les six dernières semaines à récupérer à Chelsea et en a profité pour tisser des liens avec ses futurs coéquipiers chez les Blues. Son intention serait néanmoins de rejouer avec l'OL pour aider les Gones à accrocher une place en coupe d'Europe.

Excl: Malo Gusto returned back to Olympique Lyon on Friday to begin reathletization on his hamstring injury. 🇫🇷 #OL



During the next days he will undergo tests to determine when he will play again this season. #CFC



Gusto has spent the last six weeks recovering with Chelsea. pic.twitter.com/Rj2MOxQpWE