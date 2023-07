OL : Blanc interpelle Textor pour le Mercato et vend la mèche pour des départs

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

C'était hier et comme vous le savez, la DNCG, le gendarme financier du football français, confirmait ses sanctions envers l'OL avec l'encadrement de la masse salariale et un oeil avisé sur les dépenses. Quelques heures plus tard, c'est à dire aujourd'hui, l'OL affrontait Manchester United en match amical, perdu par les Gones, 1-0.

Blanc espère tout de même

L'occasion pour l'entraîneur, Laurent Blanc, de parler mercato et de confier son sentiment personnel. "On espère avoir de nouveaux joueurs. On sait, je pense qu'il y a des joueurs qui ne vont pas jouer pour l'Olympique Lyonnais toute la fin de la saison, qui seront prêtés, qui seront même vendus. Il y a un effectif qui est en train de se dessiner, une ossature qui est là, avec qui on va faire la saison, qui ressemblera surement de très près à la saison dernière, à l'effectif de la saison dernière, je l'espère pouvoir l'améliorer un petit peu."

