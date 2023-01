OL - Mercato : Laurent Blanc peut jubiler, le clan João Gomes ouvre une brèche

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Cible prioritaire de l'OL et de Laurent Blanc qui le qualifie de « milieu défensif moderne » (« Je vous conseille d'aller le voir. Il me plait surtout car il est très solide défensivement »), João Gomes (Flamengo, 21 ans) ne sait toujours pas où il jouera cet hiver. Sur le départ du Brésil, l'international U20 souhaite toujours rejoindre la Premier League et Wolverhampton … Mais Lyon est bel et bien parvenu à mettre le feu sur le dossier.

Flamengo et les proches de João Gomes poussent pour l'OL !

Si, pour l'heure, João Gomes entend tenir sa promesse faite aux Wolves et refuse de discuter avec Lyon, Flamengo se sert de l'offre lyonnaise, économiquement supérieure, pour réclamer des Anglais qu'ils proposent davantage.

Foot Mercato nous apprend qu'un ultimatum a été posé à Wolverhampton : soit ils s'alignent sur l'OL, soit le joueur rejoint la France. Dans l'entourage de João Gomes, l'option lyonnaise a d'ailleurs de plus en plus de partisans... A défaut d'avoir le principal intéressé. Quant à savoir s'il est une bonne idée de recruter un joueur contre sa volonté première, on vous laisse juger...