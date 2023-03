OL - Mercato : Laurent Blanc salive devant l’OM

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : Qu'attendre des futurs investisseurs américains de l'OL ?

La conférence de presse de Laurent Blanc était riche d’enseignements, hier midi, à Lyon. On a par exemple bien compris que le coach de l’OL enviait l’OM dans sa manière d’intégrer ses nouvelles recrues sans urgence.

Podcast Men's Up Life

Blanc envie l'OM pour Vitinha

« Ça m’embête un peu (qu’Amin Sarr soit à la peine). Mais il est généreux, s’adapte bien. Il est content d’être ici et ravi de jouer pour l’OL. Il a une marge de progression intéressante. Il faut juste être patient, pour lui comme pour Jeffinho. Ils découvrent le championnat de France, a-t-il assuré. On les a lancés trop tôt, quand à Marseille ils prennent le temps de faire jouer la recrue qu’ils ont payé 32 millions d’euros en se disant qu’il n’est pas encore acclimaté. Nous, on a dû forcer par la force des choses. On ne pouvait pas faire autrement. »

🎙 Laurent Blanc en conférence de presse à 2 jours de #LOSCOL "On a récupéré Thiago et Alex. Houssem est de mieux en mieux. Jeffinho n'est pas apte. Antho n'a pas récupéré de sa fracture au doigt et devrait être indisponible" pic.twitter.com/oASfwEKbKP — Olympique Lyonnais (@OL) March 8, 2023

Pour résumer En conférence de presse avant le périlleux déplacement de l’Olympique Lyonnais à Lille (vendredi, 21h), Laurent Blanc a avoué qu’il avait dû lancer ses recrues plus vite que prévu quand d’autres clubs comme l’OM ont le luxe de pouvoir prendre leur temps pour intégrer Vitinha.

Bastien Aubert

Rédacteur