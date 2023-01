OL - Mercato : Blanc zappe plusieurs partants face à Chambéry, Genesio (Rennes) en drague un !

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Malheureux à l'OL et d'accord avec le FC Lorient, Romain Faivre est toujours écarté. Après sa sortie très tendue face à Strasbourg, Karl Toko Ekambi n'est pas non plus dans le groupe sans qu'aucune blessure ne soit annoncée.

Genesio confirme son intérêt pour Toko Ekambi

Le Camerounais – qui a fait l'objet d'une offre des Saoudiens d'Al Shabab – souhaite partir. Sur beIN Sports 1 il y a quelques minutes, Bruno Genesio a aussi confirmé l'intérêt du Stade Rennais concernant KTE : « Toko-Ekambi fait partie des joueurs qui correspondent au profil qu'on recherche. On a perdu Martin Terrier pour la fin de saison (…) On est à la recherche d'un attaquant qui peut évoluer sur le côté. Il fait partie d'une liste qu'on a dessiné avec Florian (Maurice) »

Gusto courtisé par Chelsea … Mais surtout blessé

Absent car sorti blessé lors du dernier match, Malo Gusto fait aussi parler de lui sur le terrain du Mercato puisque L'Equipe évoque un intérêt marqué de Chelsea sur ce mois de janvier. En cas de grosse offre des Blues, la porte pourrait s'ouvrir à l'international Espoirs.

On notera quand même le retour de Damien Da Silva, un temps courtisé par Nantes, mais qui ne souhaite pas partir cet hiver.

Voici le groupe lyonnais pour ce match :

Riou, Lopes – Boateng, Da Silva, Diomandé, Henrique, Kumbedi, Lovren, Tagliafico – Aouar, Caqueret, Lepenant, T.Mendes, Reine-Adélaïde, Tolisso – Barcola, Cherki, Dembélé, Lacazette, Tetê.