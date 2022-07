OL - Mercato : le Betis met la pression à Aouar via le Real Madrid

Zapping But! Football Club Le retour de Lacazette à l'OL est-il possible ?

Dans L'Equipe du jour, on apprend que le Betis Séville est toujours chaud pour récupérer Houssem Aouar et a proposé le Portugais William Carvalho plus une somme comprise entre 10 et 13 M€. L'OL, qui souhaite voir partir son milieu offensif en fin de contrat dans un an, est ouvert à ce montage mais souhaite recevoir quelques millions supplémentaires. Les négociations se poursuivent mais les Verdiblancos ont trouvé un bon moyen de mettre la pression aux Français.

En effet, d'après la presse espagnole, ils lorgnent deux joueurs du Real Madrid évoluant à peu près au même poste qu'Aouar. Le premier est Isco, qui semblait promis au grand rival du FC Séville. Libre, l'international espagnol hésite encore mais il devrait bien retourner dans son Andalousie natale. Reste à savoir dans quel club. Le second Merengue est Dani Ceballos, en fin de contrat dans un an. D'après Onda Cerro, le milieu n'acceptera de quitter le Real que pour le Betis. Les contacts s'intensifient entre les deux parties, ce qui pourrait peut-être inciter Houssem Aouar à prendre rapidement une décision...