OL - Mercato : le chouchou de Peter Bosz prend déjà rendez-vous en 2022

Peter Bosz avait deux chouchous au mercato estival : André Onana et Sardar Azmoun. Le premier quittera l’Ajax Amsterdam ces prochains mois pour rebondir peut-être à l’Inter Milan. Quand à l’attaquant iranien, avec qui le coach de l’OL avait très envie de travailler cette saison, il a d’ores et déjà pris rendez-vous pour l’année prochaine.

« Même si je voulais partir, le Zenit peut m’en empêcher et il n’y a rien à faire, a expliqué le joueur de 26 ans à Persian Futbol. J’ai eu des offres de Tottenham, Lyon, Leverkusen et de la Roma, mais ils les ont rejetées. Si je pars, ça ne sera que l’été prochain et en tant que joueur libre. »

L’OL, si Bosz est toujours en poste à ce moment-là, reviendra-t-il alors à la charge ? Il est encore un peu trop tôt pour le savoir.