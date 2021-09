OL - Mercato : le chouchou de Rudi Garcia à l'OM a mis un stop au LOSC !

Zapping But! Football Club OM : le bilan de Florian Thauvin dans la cité phocéenne

Après cinq saisons passées à l’OM, où Rudi Garcia a changé sa carrière en le plaçant au poste de latéral droit, lui l'ailier, Bouna Sarr a rejoint le Bayern Munich l’été dernier contre un chèque de 8 millions d’euros. Un an seulement après son arrivée, le club bavarois n’était pas contre un départ du latéral droit français lors du mercato estival.

Sarr veut rester à Munich

Mais selon les informations du média allemand TZ, l’ancien joueur de l’OM et du FC Metz n’aurait pas souhaité quitter la Bavière cet été et aurait refusé trois offres, du LOSC, de l'Olympiakos et du Besiktas. Sous contrat jusqu’en juin 2024, Bouna Sarr compte toujours s’imposer au sein de l’effectif du champion d’Allemagne en titre malgré les craintes de Julian Nagelsmann à son égard.

Comme indiqué par TZ, Bouna Sarr a refusé trois offres lors des dernières heures du mercato. Le LOSC s'est montré très insistant, de même que l'Olympiakos. Le Besiktas a approché l'entourage du joueur et compte encore tenter sa chance. Mais l'ancien de l'OM va rester au Bayern. pic.twitter.com/YYkLlxFEDy — Sébastien Denis (@sebnonda) September 2, 2021