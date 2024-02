OL Mercato : le club va se retourner contre West Ham pour Benrahma

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Alors que tout semblait sur les rails, que les photos et la présentation du joueur avaient été faites, l’officialisation du prêt de Saïd Benrahma (West Ham, 28 ans) à l’OL n’a jamais pu être entériné … Visiblement à cause d’une erreur administrative du club anglais, qui n’a pas complété certaines informations sur le logiciel de la FIFA pour finaliser le dossier.

Dans un communiqué, le club rhodanien a fait savoir qu’il regrettait « vivement l'échec du transfert de Saïd Benrahma, pour des raisons indépendantes de sa volonté », remettant en question le comportement de West Ham « qui n'a pas réussi à finaliser les procédures administratives requises malgré tous les accords conclus ».

Plus qu’une boulette, de la malhonnêteté de West Ham

Alors que tout était ok avec la DNCG et dans les papiers, l’OL est tombé face à un mur en début de soirée : « alors que l'Olympique Lyonnais avait saisi toutes les données administratives sur la plateforme dédiée de la FIFA (FIFA TMS), West Ham n'avait jamais lancé la moindre procédure technique de sa part, et cela malgré les relances répétées de l’OL et une communication téléphonique mutuelle continue ».

« En l’absence de cette action réciproque de la part du club anglais et suite à ce comportement incompréhensible, suscitant des interrogations, le certificat international de transfert ne pouvait pas être demandé avant l'heure de clôture. L'Olympique Lyonnais regrette profondément cette situation et cette décision, démontrant un profond manque de respect de la part de West Ham envers l'Institution et le joueur. Le club se réserve le droit d'engager toutes les procédures appropriées nécessaires pour valider l’opération ultérieurement, et de tenir West Ham responsable si besoin est », conclut le club.

