OL - Mercato : le coup de gueule de Jean-Michel Aulas

Il ne faut pas trop le chatouiller, Jean-Michel Aulas, sur son cher Olympique Lyonnais ! Le dirigeant est un lecteur assidu de L’Equipe et à chaque fois que le quotidien sportif publie une information qu’il juge fausse, il n’hésite pas à ruer dans les brancards via Twitter. Ce mardi, la lecture du dossier consacré au mercato à deux vitesses en Ligue 1 l’a particulièrement énervé. Les Gones figuraient avec les clubs en difficulté, en raison, selon L’Equipe, de leur obligation de vendre avant d’acheter.

Selon JMA, ça n’a absolument rien à voir : « Non, l'OL n'attend pas de vendre pour recruter ! L'OL n'a pas de besoin spécifique à cet instant et dispose d'un groupe de qualité : avec une académie au top, des retours de prêt et déjà deux arrivées ! ». Une mauvaise foi très « aulasienne » puisque Lyon n’a recruté que Damien Da Silva (gratuit) et Henrique (Vasco), deux défenseurs, alors que son secteur offensif s’est déplumé avec le départ de Memphis Depay…

@ol @l’équipe Comme souvent l’équipe écrit sa vérité : non l’OL n’attend pas de vendre pour recruter!L’OL n’a pas de besoin spécifique à cet instant et dispose d’un groupe de qualité : avec une Academie au top,des retours de prêts,et déjà 2 arrivées! https://t.co/nEsieZZW2s — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) July 20, 2021