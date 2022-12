OL - Mercato : le défenseur réclamé par Blanc est un demi-finaliste de la Coupe du monde

Zapping But! Football Club OL : Peter Bosz peut-il tenir la saison sur le banc de l'OL ?

Ce matin, L'Equipe faisait le point sur le recrutement de l'Olympique Lyonnais en janvier, assurant que Laurent Blanc avait pour priorité l'arrivée d'un défenseur central d'expérience pour placer aux côtés de Castello Lukeba. Le quotidien sportif précisait que Bruno Cheyrou suivait trois joueurs dont les noms n'avaient pas filtré. Une demi-journée plus tard, on connaît les noms des cibles visées et, surtout, celui de l'heureux élu !

Ce devrait en effet être Dejan Lovren. Le défenseur croate de 33 ans, qui a déjà joué à Lyon entre 2010 et 2013 avant de filer à Southampton puis Liverpool, où il a été champion d'Europe, vient de participer à la Coupe du monde avec la Croatie. La sélection aux damiers a décroché la 3e place après avoir été éliminé en demies par le futur vainqueur, l'Argentine. Il lui restait six mois de contrat au Zénith Saint-Pétersbourg. Les autres noms suivis par la cellule de recrutement étaient Alexander Djiku (28 ans, Strasbourg) et le Turc Çalar Söyüncü (26 ans, Leicester).