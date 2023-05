OL - Mercato : le départ d'Aulas a compromis le recrutement de futures stars

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Demain, à Clermont (13h), on saura si le départ de Jean-Michel Aulas, annoncé lundi, a un impact sur les joueurs de l'OL. Il semblerait que oui puisqu'un Dejan Lovren, par exemple, a fait part de son incompréhension. Mais il n'y a pas qu'au niveau des pros que c'est le flou chez les Gones. Selon L'Equipe, toutes les strates du club sont touchées par cette annonce fracassante du retrait du dirigeant après plus de 35 ans de très bons services. Ainsi, on peut lire dans le quotidien sportif que des dossiers de recrutement de jeunes prometteurs seraient gelés à cause du flou entourant le poste de président...