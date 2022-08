OL - Mercato : le dossier Aouar se décante enfin

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Bonne nouvelle pour l'Olympique Lyonnais : un club est enfin passé à l'attaque pour Houssem Aouar ! Jusqu'à présent, le milieu de terrain de 24 ans, sous contrat pour encore une saison, avait des courtisans, mais aucun n'avait formulé d'offre. Et pour cause : le plus intéressé, le Betis Séville, ne le voulait qu'en cas de départ de Nabil Fekir. Mais selon L'Equipe, ça y est, un club s'est lancé.

Il s'agit de Nottingham Forest, qui vient de remonter en Premier League après 23 ans dans les divisions inférieures. Les champions d'Europe en 1979 et 1980 ont formulé une proposition dont le montant n'a pas filtré. Mais qui serait loin des attentes lyonnaises, selon le quotidien sportif. Cependant, le challenge anglais séduirait Aouar et les discussions pourraient se poursuivre dans les prochains jours.