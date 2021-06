OL - Mercato : le dossier Houssem Aouar revient à la Une

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Les rumeurs ont parfois du mal à se dissiper. Et celle qui envoie le milieu de terrain de l'OL, Houssem Aouar, à Arsenal remonte même à plusieurs mois. Comme il y a un an, donc, les médias anglais nous assurent que les dirigeants des Gunners vont prochainement accélérer sur le dossier.

Et selon The Sun, ce serait avec une offre d'environ 23 millions d'euros. Est également évoqué le possible salaire du joueur avec, tenez-vous bien, 100 000 livres par semaine.

A suivre.