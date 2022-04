OL – Mercato : le dossier Lacazette retardé d'un an à Lyon ?

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : les Gones veulent piocher à l'Inter

Si l'intérêt de l'OL pour récupérer Alexandre Lacazette (29 ans) - en fin de contrat en juin prochain à Arsenal – n'est un secret pour personne, les Gunners ne se laisseront pas priver de leur attaquant sans rien tenter.

En effet, comme le rapporte L'Equipe, le club londonien, via son directeur sportif Edu, n'a pas renoncé à conserver Lacazette (6 buts en 29 matchs cette saison) et va formuler une offre de prolongation d'une saison (+ une année en option) avec un salaire légèrement revu à la hausse.

Si l'information se confirme, il y a assez peu de chance de revoir Alexandre Lacazette à Lyon en 2022-23... Surtout que l'OL n'est pas assuré de jouer une Coupe européenne et va devoir réduire la voilure dans ses investissements.

Alexandre Corboz

Rédacteur