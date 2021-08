OL – Mercato : le dossier Shaqiri ficelé, le Suisse arrive la semaine prochaine !

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Si l'on en croit le journaliste portugais Pedro Almeida, spécialisé dans le Mercato, Xherdan Shaqiri (Liverpool, 29 ans) devrait rapidement rejoindre l'OL. Après s'être entendu sur les contours du contrat avec l'international helvète (trois saisons à 350 000€ brut par mois), le club rhodanien aurait trouvé un terrain d'entente avec les Reds.

Le journaliste parle d'un deal à 6,5 M€ + bonus, légèrement inférieur au 8 M€ réclamés par Liverpool pour lâcher la dernière année de contrat de l'ancien joueur du Bayern Munich et de l'Inter Milan.

Xherdan Shaqiri pourrait débarquer à Lyon dès la semaine prochaine et être officialisé dans la foulée. Un joli renfort pour l'OL qui tient enfin le grand nom qui va remplacer Memphis Depay. Pour autant, Peter Bosz n'est pas rassasié et espère toujours un latéral gauche, un milieu voire un pur avant-centre (le Messi iranien Sardar Azmoun).

Done deal ? Xherdan #Shaqiri will join OL from Liverpool for 6.5M€ plus adds on. The deal can be confirmed in next week. ✍?￰゚ヌᆳ #OL https://t.co/80wyoEEGEX