OL - Mercato : le FC Barcelone sait ce qu'il va faire de Memphis Depay, les Gones doivent abdiquer

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : Yilmaz ou Malacia pour remplacer Emerson ?

Quand il était à Lyon, Memphis Depay ne cessait de dire qu'il se sentait prêt à retenter sa chance au plus haut niveau après son échec à Manchester United. Il pensait avoir le talent et le mental pour réussir chez les plus grands. Il avait oublié de parler de chance. Car c'est ce qui lui a manqué au FC Barcelone cette saison. Après avoir porté l'équipe sur ses épaules lors des trois premiers mois de la saison, il s'est blessé et a manqué la révolution Xavi. Aujourd'hui, il est relégué sur le banc et doit se contenter des miettes...

Le FCB ne s'en cache pas, il souhaite le voir partir cet été. L'OL a fait acte de candidature pour l'accueillir mais Sport explique dans son édition du jour que les dirigeants barcelonais aimeraient s'en servir comme d'une monnaie d'échange.

Par exemple avec Arsenal pour récupérer l'ancien Lillois Gabriel. N'ayant pas de joueur plaisant au Barça, les Gones vont devoir passer leur tour. Et Depay mettre un mouchoir sur ses rêves de grandeur...

Pour résumer Passé du statut de star numéro un du FC Barcelone à celui de joueur poussé vers la sortie, Memphis Depay devrait quitter la Catalogne cet été. Mais pas pour retourner à l'OL car ses dirigeants ont d'autres plans pour lui.

Raphaël Nouet

Rédacteur