OL - Mercato : le FC Nantes lorgne un flop rhodanien

Zapping But! Football Club OL : Peter Bosz peut-il tenir la saison sur le banc de l'OL ?

Même si le mercato lyonnais n'a pas encore démarré, il pourrait se révéler intense. Laurent Blanc a en effet un besoin urgent de sang frais pour relancer l'OL vers les sommets. Car pour le moment, les premiers mois du Président sont très décevants et il semble peu probable que le club rhodanien renoue avec l'Europe la saison prochaine au vu de sa dynamique européenne.

Mais avant les arrivées, il devrait y avoir des départs. Et l'un d'entre eux pourrait concerner un gros flop lyonnais : Romain Faivre. Arrivé il y a moins d'un an entre Rhône et Saône, l'ancien Brestois devait être le chaînon manquant du jeu rhodanien. Mais il n'a pas répondu aux attentes et l'OL espère aujourd'hui le voir partir. Selon Foot Mercato, le FC Nantes aurait coché son nom sur ses tablettes même s'il n'a pas formulé de proposition pour le moment.