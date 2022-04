OL - Mercato : le futur capitaine va bientôt signer, grande nouvelle pour Lacazette !

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : quelles perspectives pour l'OL en cas d'absence de Coupe d'Europe en 2022-23 ?

Les bonnes nouvelles s'enchaînent enfin à l’OL, il était temps ! En plus du début de redressement sportif opéré dimanche contre les Girondins de Bordeaux (6-1), on apprend aujourd’hui que la prolongation de Maxence Caqueret est en bonne voie. Selon L’Équipe, les discussions ont repris il y a quelques semaines.

Les parties se sont vues il y a une dizaine de jours et les positions se sont irrémédiablement rapprochées. Les dirigeants lyonnais proposent au milieu de 22 ans de multiplier son salaire par quatre, afin d’avoisiner le traitement réservé à un joueur comme Houssem Aouar (310 000 euros), avec une prime à la signature assez conséquente qui lui permettrait de récupérer l’antériorité de ce qu’il n’aurait pas gagné depuis que les négociations ont commencé, en début de saison.

Cerise sur le gâteau : Jean-Michel Aulas et ses équipes ont assuré au joueur formé au club de leur volonté de le mettre au centre du projet, avec le capitanat à la clé. Actuellement blessé (lésion méniscale), Caqueret pourrait revenir un peu avant le déplacement à Marseille le 1er mai.

Encore une bonne nouvelle puisqu’il est le deuxième joueur le plus utilisé par Peter Bosz en L1 cette saison (2 217 minutes contre 2 301). Par ailleurs, Nicolo Schira informe qu’Alexandre Lacazette va bien quitter Arsenal cet été à la fin de son contrat. Convoité par l’OL, le FC Barcelone et l’Atlético Madrid, l’attaquant de 30 ans ne coûtera donc rien en indemnité de transfert.

