OL - Mercato : le nouveau Lionel Messi à Lyon ?

Si le transfert d’Ernest Nuamah (19 ans) a fait couler beaucoup d’encre cet été, il n’en reste que l’ailier de l’OL est un joueur précédé d’une belle réputation partout où il est passé. Notamment au Ghana, où il est vu comme une sorte de Lionel Messi local.

« Dans sa jeunesse, on l'appelait "Nana Messi" »

« Les gens le considèrent comme le prochain grand joueur aux côtés de Mohammed Kudus (West Ham). Il a connu un très bon début de carrière en sélection en marquant le but qui a envoyé le Ghana à la CAN et en enchaînant avec une magnifique ouverture du score contre le Liberia en match amical, a raconté au site Olympique et Lyonnais le journaliste Owuraku Ampofo. Il est considéré comme un garçon au potentiel énorme, car dans sa jeunesse, on l'appelait "Nana Messi". »

