OL – Mercato : le plan d'Onana se confirme, pas de regrets pour Lyon

Zapping But! Football Club PSG-OL : le débrief et la présentation de la semaine

Si Peter Bosz envisageait de recruter André Onana (Ajax Amsterdam) à l'OL, le portier camerounais a finalement fait faux bond aux Gones. Pas forcément une mauvaise chose quand on voit le niveau énorme affiché par un Anthony Lopes piqué au vif depuis la reprise de la saison.

Lyon aura d'autant moins de regrets qu'André Onana n'a jamais réellement souhaité rejoindre la Capitale des Gaules, lui qui attend patiemment d'arriver en fin de bail pour signer en Série A du côté de l'Inter Milan.

Selon le journaliste Nicolo Schira, c'est en effet ce qu'il se passe. Actuellement suspendu pour dopage, Onana a refusé l'ultime prolongation de contrat offerte par l'Ajax et attend patiemment le 1er janvier pour signer gratuitement dans le club de son choix. Tout serait quasiment ok avec les Nerazzurri pour un bail de quatre ans.

Andrè #Onana is getting closer to #Inter as a free agent for summer 2022. He has decided to leave #Ajax and has rejected the contract extension. Advanced talks with Nerazzurri for a 4-years contract. #transfers