OL, OM, Stade Rennais - Mercato : le plan des Gones pour rapatrier Umtiti (FC Barcelone)

Samuel Umtiti fait partie de la vague de départs provoquée par le FC Barcelone. Confronté à de grosses difficultés financières, le club catalan veut réduire son effectif et faire partie les remplaçants payés à prix d'or. Dont son défenseur central français, qui plus est handicapé par des pépins physiques à répétition ces deux dernières saisons. Tour à tour, le Stade Rennais et l'OM ont fait part d'un intérêt plus ou moins relatif.

Mais c'est finalement à l'OL, dans son club formateur, qu'Umtiti pourrait rebondir. Si l'envie est bien présente des deux côtés, l'aspect financier est problématique. Chez les Blaugrana, le Français toucherait 1,33 millions d'euros par moi ! Evidemment beaucoup trop pour Lyon, qui proposerait, selon le média espagnol Sport, de se faire prêter le joueur qu'il a formé et de prendre en charge 50% de ses émoluments. La balle est désormais dans le camp du Barça…

