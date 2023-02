OL - Mercato : le président du Rayo Vallecano s'explique pour Pathé Ciss

Zapping But! Football Club OL : la victoire en Gambardella augure-t-elle une nouvelle génération dorée à Lyon ?

Pathé Ciss, dans le viseur de l'OL lors des dernières heures du Mercato, est finalement resté au Raya Vallecano, à son grand mécontentement. En colère, le joueur aurait même failli en venir aux mains avec son président Raul Martin Presa. Lequel s'est expliqué ce jeudi soir, dans L'Equipe.

« La première offre de 4 M€ de Lyon, pour Pathé Ciss, nous est parvenue à 19 heures. On ne pouvait pas vendre à ce prix-là un joueur très important pour nous et qui a pris de la valeur après sa Coupe du monde. On a commencé à négocier aux alentours de 22 heures et on est finalement tombés d'accord sur un transfert de 7 M€ + 5 de bonus, à 22 h 45. Mais comme le marché français ferme une heure avant toute l'Europe, à 23 heures au lieu de minuit, on n'a pas eu le temps suffisant pour envoyer les documents au système français. Même si on a essayé. »

Il dément toute altercation

Et à Raul Martin Presa d'ajouter... « Il n'y a jamais eu d'altercation, d'insultes ni l'intervention de membres de la sécurité entre le joueur et moi. Il était déçu et énervé, c'est vrai, parce qu'il voulait signer à Lyon qui est un très grand club, mais faute de temps, ça n'a pas pu se faire. » Des propos qui ont fait réagir L'Equipe, qui confirme malgré ce démenti ses révélations.