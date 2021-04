OL - Mercato : le prochain club de Depay déterminé par une société d'analyse ?

En fin de contrat, Memphis Depay va quitter l'Olympique Lyonnais cet été. Lui qui estime être programmé pour jouer dans les meilleurs clubs a longtemps cru pouvoir aller au FC Barcelone mais il semblerait que la nouvelle direction ne soit pas disposée à le recruter, contre l'avis de son compatriote Ronald Koeman. Le Real Madrid, un autre club qu'il a cité par le passé, n'étant pas intéressé, les pistes ne sont pas si nombreuses.

Un intérêt du Paris Saint-Germain est évoqué mais Depay y aurait-il une place dans le onze de départ alors que les prolongations de Neymar et Mbappé seraient sur le point d'être officialisées ? En réalité, comme en janvier 2017 au moment de signer à l'OL, le milieu offensif pourrait remettre son futur entre les mains de SciSports, société d'analyse sportive.

A l'époque, la carrière de Memphis Depay battait de l'aile après un passage raté à Manchester United. Il avait demandé à SciSports de lui trouver le meilleur club possible, celui où il pourrait avoir le plus de liberté offensive parmi les multiples offres qu'il avait reçues. C'est comme ça qu'il avait opté pour Lyon, un peu à la surprise générale. Si le Barça, son choix prioritaire, ne se lance pas, le Batave pourrait une nouvelle fois laisser SciSports choisir pour lui…

"Memphis Depay worked with another data analytics firm, SciSports, to determine 5 suitable clubs that could help resurrect his faltering career. For example, he wanted to have “more freedom when attacking...

The model picked Lyon, and Memphis Depay has scored almost 60 goals..."