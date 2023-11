OL - Mercato : le PSG a un nouveau concurrent pour Cherki

Ce n'est pas un scoop : Rayan Cherki est très apprécié du PSG. A 20 ans, le joueur de l'OL a également la cote en Angleterre notamment auprès d'Arsenal. Mais un autre club s'intéresserait à lui.

Selon Ekrem Konur, le journaliste turc spécialiste du Mercato, Naples suit Cherki, en difficulté depuis le début de la saison avec Lyon. Rudi Garcia, passé par l'OL, aurait semble-t-il glissé son nom au Napoli... A suivre...

🔵 Napoli are monitoring the situation of Lyon's 20-year-old Rayan Cherki. #ForzaNapoliSempre



📞 Premier League and League 1 clubs are also linked with the French. 🇫🇷



📝 Lyon want to extend Cherki's contract until 2028. ⚪ #OL pic.twitter.com/8mn7slRXGh