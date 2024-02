OL Mercato : le RC Lens tenté par une pépite lyonnaise formée au PSG ?

Victime de la concurrence et des choix de Pierre Sage pour le match OL – OM, Mahamadou Diawara (19 ans) peut-il déjà quitter Lyon au bout d’une seule saison et alors qu’il a effectué des débuts prometteurs avec les Gones ? Ce n’est pas impossible…

Si l’on en croit le journaliste de Foot Mercato Santi Aouna, plusieurs clubs sont très intéressés par les services du milieu de terrain. Il y aurait notamment Antwerp, Brighton, le Borussia Dortmund et même le RC Lens.

Ekrem Konür rajoute d’autres noms prestigieux à cette liste : l’Atlético Madrid, Arsenal et le RB Leipzig. L’ancien Titi du PSG a largement de quoi mettre la pression aux dirigeants rhodaniens même si, quoi qu’il arrive, les Gones feront une bonne affaire sur un joueur arrivé libre l’été dernier.

🚨EXCL: 🔴🔵🇫🇷🇲🇱 #Ligue1 | ➡️ Très intéressant lors de ses apparitions avec l'OL, Mahamadou Diawara sera très convoité l'été prochain et les prétendants ne manquent pas . 🔜Fribourg, Antwerp, Brighton, Lens et le Borussia Dortmund sont déjà sur le coup pour attirer le milieu… pic.twitter.com/gN9fDVDZGR

