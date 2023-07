OL - Mercato : le club réagit à la sanction de la DNCG et va signer le remplaçant de Gusto ce soir !

Zapping But! Football Club OL : Mercato, organigramme... Les annonces de Textor vous ont-elles rassuré ?

Cet après-midi, la DNCG a décidé d'encadrer la masse salariale de l'Olympique Lyonnais ainsi que ses indemnités de transfert. Le gendarme financier de la Ligue n'a pas été convaincu par le plan proposé par John Textor. Ce qui pourrait inciter le club à faire appel, comme il l'a annoncé dans un communiqué : "L’OL a pris note de la décision rendue par la DNCG ce 4 juillet et envisage de faire appel. Le club regrette que certains éléments factuels, y compris des engagements financiers, fournis par l’actionnaire et ses partenaires, n’aient pas été pris en considération par la DNCG". Pour autant, en interne, on ne s'inquiète pas plus que ça, rappelant que cette sanction signifie simplement que le gendarme financier devra valider chaque mouvement. Et justement, il pourrait y en avoir un dès ce soir !

Titulaire au Club Bruges depuis cinq ans

En effet, Tomas Taecke, journaliste du média belge Het Laatste Nieuws, annonce que le latéral droit Clinton Mata arrivera à Lyon ce soir pour passer sa visite médicale et signer dans la foulée un contrat jusqu'en 2026. Âgé de 30 ans, cet international angolais, né outre-Quiévrain, arrive du Club Bruges, où il a passé les cinq dernières saisons. L'Equipe annonce un transfert de 5 M€ et un contrat de trois ans.

Le calendrier de l'OL pour la saison 2023-24

🚨 Clinton Mata vertrekt vanavond richting Lyon. Hij tekent er mits een geslaagde medische test een contract tot 2026 @hlnsport #ClubBrugge #TeamOL — Tomas Taecke (@tomaztaecke) July 4, 2023

