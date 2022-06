OL - Mercato : le rêve d'un double come-back Tolisso - Lacazette douché à Lyon

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Comme une douche froide pour l’OL. Huitièmes cette saison, les Gones souhaiteront faire peau neuve lors du mercato estival pour donner les armes à Peter Bosz de se battre en vue des places européennes. Mais il ne sera pas simple pour Lyon d’attirer des joueurs sans coupe d’Europe. À commencer par Corentin Tolisso, qui quittera le Bayern Munich à l’issue de son contrat cet été, après cinq saisons passées en Bavière.

Mais alors que les dirigeants lyonnais avaient dans un coin de leur tête un éventuel retour, le champion du monde 2018, lui, espère au minimum participer à la Ligue des Champions.

« Je veux aller dans un club jouer un rôle majeur. Continuer à gagner des trophées. L'Angleterre, avec l'intensité, me plairait mais je ne m'interdis aucun championnat ».

Dans les colonnes du journal L’Équipe, Corentin Tolisso explique qu'il veut jouer la Ligue des Champions.

« Je sais de quoi je suis capable. Je sais à quel point le changement de vie, le changement d'air, va me faire du bien. Aujourd'hui, j'ai encore envie de jouer la Ligue des champions et de la gagner encore une fois. Je veux prendre la meilleure décision pour moi, ma famille et sortir de cette spirale ».