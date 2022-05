OL - Mercato : le salaire de Shaqiri en MLS dévoilé

Zapping But! Football Club OL - Peter Bosz est-il toujours l'homme de la situation à l'OL ?

Le 9 février, Xherdan Shaqiri a quitté l'OL, six mois seulement après son arrivée mais sur une masterclass face à l'OM, avec but de la tête et passe décisive pour un succès (2-1). C'est le milieu offensif suisse qui a demandé à quitter les Gones, où il n'était guère épanoui, pour rejoindre les Chicago Fires. On aura compris que cela n'avait rien à voir avec le challenge sportif. On découvre ce mardi que l'aspect financier était prépondérant.

En effet, dans un souci de transparence, la MLS, comme tous les sports américains, a dévoilé les salaires de ses joueurs. Et il s'avère que Xherdan Shaqiri est le mieux payé des licenciés nord-américains ! Il touche 7,73 M€ par saison, soit presque le double de ce qu'il gagnait à Lyon (estimé à 4 M€). Le Mexicain Javier Hernandez (LA Galaxy, 5,7 M€) et l'Argentin Gonzalo Higuain (Inter Miami, 5,5 M€) complètent le podium.

Raphaël Nouet

Rédacteur