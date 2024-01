OL Mercato : le Standard zappe Henrique pour un ex du Stade Rennais !

Resté le bec dans l’eau du fait du choix de Jaouen Hadjam (FC Nantes) de finalement signer aux Young Boys de Berne, le Standard de Liège envisageait de recruter le défenseur brésilien de l’OL Henrique (29 ans), en fin de contrat au 30 juin.

Le latéral lyonnais n’étant pas très chaud à l’idée de rejoindre la D1 belge sur ce mois de janvier, les « Rouches » se sont orientés sur une autre piste d'un joueur qui connait la Ligue 1 français.

Libre depuis l’été dernier et son départ du SCO Angers, Souleyman Doumbia (ex-Stade Rennais, 27 ans) s'est engagé pour deux ans et demi avec le club belge selon Le Parisien. Cela marque officiellement la fin de la rumeur Henrique au Standard.

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Pour résumer

La piste Henrique (OL) compliquée à finaliser, le Standard de Liège (D1 belge) a finalisé la venue d'un ex de Ligue 1. Libre depuis six mois, Souleyman Doumbia (ex-Rennes et Angers) a signé pour deux ans et demi chez les Rouches.